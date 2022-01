Covid, da domani sugli scuolabus con le mascherine FFP2

Sulla base delle recenti misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, da lunedì 10 gennaio per poter usufruire del servizio di trasporto scolastico, e salire dunque sugli scuolabus, gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratori di tipo FFP2, a partire dai 6 anni compiuti, ed essere in possesso di Green Pass “rafforzato”, ottenibile tramite vaccinazione o guarigione da Covid-19, a partire dai 12 anni compiuti. Il Green Pass “rafforzato” non sarà necessario per gli alunni con età inferiore di 12 anni e per i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con specifica Circolare del Ministero della Salute.

Al seguente link è possibile prendere visione delle attività consentite senza Green Pass, con Green Pass “base” e con Green Pass “rafforzato” pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione “Covid 19 – Faq sulle misure adottate dal Governo”: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638