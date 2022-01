Covid, dieci morti nelle ultime 24 ore nelle Marche

Dati in diminuzione dei positivi nelle Marche anche se continua la conta dei morti causati dalla pandemia.

Sono dieci i decessi legati al covid registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, facendo salire il totale dall’inizio della pandemia a 3.405.

In aumento anche i ricoveri, +3 su ieri, che portano il numero dei degenti a 361, dei quali 57 in terapia intensiva (invariato su ieri), 72 in semi intensiva (+1), 232 in reparti non intensivi (+2), a fronte di 45 dimessi.

L’occupazione dei posti letto è al 22,3% nelle intensive, e 29,7% in area medica. Sono morti 5 uomini e 5 donne, di età compresa tra 60 e 94 anni, tutti alle prese con patologie pregresse. Ci sono 49 persone in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati, 223 ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Corinaldo, Sant’Elpidio a Mare, Ripatransone.

I positivi alla data di oggi sono 25.091 (+77), le persone in quarantena scendono da 69.453 a 68.022, i dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria salgono a 220.946