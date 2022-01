Domani lunedì 10 gennaio alle ore 14.30 in Sala Raffaello (Palazzo Raffaello della Regione Marche, Via Gentile da Fabriano 9 – Ancona) si terrà una conferenza stampa di presentazione di alcune misure economiche e ristori Covid messe in campo dalla Giunta regionale. Parteciperanno il presidente Francesco Acquaroli e gli assessori Mirco Carloni e Guido Castelli.

Misure che cercheranno di dare sostegno ad un’economia che risente da ormai due anni di pandemia che non ha risparmiato neanche la nostra regione particolarmente penalizzata per la sua vocazione turistica. Settore quello turistico e ricettivo che più di tutti ha subito perdite per i blocchi alla circolazione tra regioni degli scorsi anni.