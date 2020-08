Covid, due nuovi tamponi positivi nelle Marche

Crescono seppur lentamente i positivi nella nostra regione da Covid 19 anche se il quadro rimane molto positivo.

Nelle ultime 24ore analizzati nelle Marche 1.154 tamponi per coronavirus (485 nuove diagnosi e 669 del percorso guariti) con riscontro di due casi positivi in provincia di Pesaro Urbino. Risulta dall’aggiornamento pubblicato dal Gores (Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie). Finora nella regione, a quanto risulta dai tamponi eseguiti (101.386; 169.125 se si considerano anche quelli ripetuti sulla stessa persona o del percorso guariti) sono state contagiate da coronavirus 6.897 persone.

Non bisogna allentare la guardia soprattutto in un periodo di spostamenti tra le regioni per la stagione turistica.