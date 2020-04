Covid e Pasqua, controlli intensificati anche nel pesarese

In linea con l’aumento dei controlli sul territorio disposto dal Prefetto di Pesaro e Urbino Vittorio Lapolla per le festività pasquali, la Provincia di Pesaro e Urbino intensificherà l’attività della polizia provinciale, che dall’inizio dell’emergenza Covid – 19 sta collaborando con le altre forze di polizia sul rispetto delle disposizioni di Governo che limitano gli spostamenti. Oltre ai controlli sulle strade e alle verifiche legate ai decreti ministeriali, verranno monitorati i luoghi più sensibili per scongiurare eventuali assembramenti. “Ringrazio il comandante Daniele Gattoni e tutti gli agenti della polizia provinciale per l’intensa attività di questo periodo – evidenzia il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini -. Nonostante l’organico ridotto in seguito alla riforma delle Province, che ha di fatto portato ad un mancato turn over con il blocco delle assunzioni, non è mai venuta meno la loro disponibilità”.





