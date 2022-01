Covid, i dati avvinano le Marche alla Zona Arancione

I dati avvicinano le Marche in Zona Arancione ma non superano ancora il limite dei parametri previsti dai decreti governativi.

Fa un bel balzo in avanti l’occupazione ospedaliera nelle Marche, che avvicina la regione sempre di più alla zona arancione. Le terapie intensive, se una settimana fa erano stabili al 14%, ora sono al 17%, secondo i dati di Agenas, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I reparti covid non critici, invece, sono passati dal 19 al 22%.

Le soglie per il colore arancione sono rispettivamente del 20 e del 30%, mentre l’incidenza deve essere superiore ai 150 casi positivi ogni 100mila abitanti. L’incidenza marchigiana nel monitoraggio è a 312.17, mentre nel periodo più recente (24-30 dicembre) sulla base dei dati aggregati raccolti dal Ministero della Salute, sale a 487.