Covid, i nuovi positivi nelle Marche lambiscono quota 200

Bilancio con numeri in aumento per quanto riguarda i numeri dei nuovi positivi al Covid nella nostra regione.

Nell’ultima giornata 199 casi di positività al coronavirus nelle Marche (incidenza cala da 76,02 di ieri a 74,59), due ricoverati in più (ora sono 40) e nessun decesso correlato al Covid-19. Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione nel consueto bollettino giornaliero.

Il ‘primato’ dei contagi nelle ultime 24 ore va alla provincia di Macerata (59), seguita da Ancona (40), Fermo (29), Ascoli Piceno (28), Pesaro Urbino (23); 20 i casi provenienti da fuori regione. Le persone con sintomi sono 41; i casi comprendono anche contatti stretti di positivi (53), contatti domestici (62) e in setting lavorativo (2).

In totale nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 2.930 tamponi: 1.680 nel percorso diagnostico di screening, 649 test antigenici (14 positivi), 1.250 nel percorso guariti, con una percentuale di positivi dell’11,8% (ieri 12,95%).

Tra i 40 ricoverati, sei sono in terapia intensiva (-1), 4 in semintensiva (-2) e 30 in reparti non intensivi (+5); quattro pazienti sono stati dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 15 e 7 gli assistiti nei pronto soccorso. I positivi isolati a domicilio sono attualmente 2.884 (+60), il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) sono 2.924. Le quarantene per contatto con positivi scendono a 1.114 (-64). I guariti/dimessi ora sono 101.877 (+137)