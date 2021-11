Covid, i ricoverati nelle Marche sfondano quota 100

Numeri che continuano ad essere importanti quelli che riguardano il Covid nella nostra regione.

Nelle ultime 24ore nelle Marche i ricoveri per Covid-19 hanno superato quota 100: ora sono 103 (+6 rispetto a ieri).

Invariato il numero di degenti in Terapia intensiva (23) mentre aumentano in Semintensiva (28; +5) e nei reparti non intensivi (52; +1); nove i dimessi.

Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. In un giorno sono due i decessi correlati alla pandemia – una 85enne di Senigallia (Ancona) e un 86enne di Fano (Pesaro Urbino) – e il totale regionale di vittime sale a 3.148. Sono 427 nuovi positivi in 24ore, l’incidenza sale da 162,3 a 171,90.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 90 e sei le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi cresce fino a 4.869 (+191) e le quarantene per contatto con positivi a 9.580 (+171) mentre i guariti/dimessi sono 114.867 (+234)