Covid, incidenza del Covid in picchiata nelle Marche

La curva dei contagi da Covid nelle Marche segna un netto calo rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 332 casi di Covid-19 (contro gli otre 500 del giorno precedente), con 1.734 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 19,1% (ieri era al 25,2% con 548 casi). Dopo un solo giorno di crescita, l’incidenza cumulativa su 100 mila abitanti è tornata a scendere, passando da 178,13 a 175,93.

Sono complessivamente 69 (come ieri) i pazienti assistiti negli ospedali delle Marche e 1 (-4) nel pronto soccorso di San benedetto del Tronto in attesa di essere trasferito in reparto. Nelle terapie intensive ci sono 2 pazienti (+1) e il tasso di occupazione dei posti letto e’ allo 0,9%; sono 4 (come ieri) i pazienti nelle aree di semi intensiva e 63 (-1) i ricoverati nei reparti non intensivi, con l’occupazione dei posti letto in area medica al 6,8%