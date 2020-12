Covid, la situazione dei morti e dei ricoveri nelle Marche

Bilancio della situazione di decessi e ricoveri nelle Marche causati dal Covid.

Numeri in calo per i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche: i ricoverati totali sono 573, -3 su ieri. I pazienti in terapia intensiva restano a fermi a 86, invariati rispetto a ieri, mentre quelli in area semi intensiva sono 138 (-1) e quelli in reparti non intensivi sono 349 (-2).

I dati del Servizio Sanità della Regione indicano anche che nelle ultime 24ore ci sono stati 39 dimessi. In calo le persone nei pronto soccorso da 32 a 18, mentre gli ospiti di strutture territoriali (Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara, Macerata Feltria, Ripatransone, Fossombrone e Residenza Dorica Inrca) passano da 269 a 263. Oltre 60 i pazienti ricoverati al Covid Hospital di Civitanova Marche. I positivi in isolamento domiciliare sono Positivi in isolamento domiciliare scendono da 12.337 a 12.030, il totale di ricoverati più isolati è 12.603. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 13.411, di cui 3.391 con sintomi, 484 operatori sanitari. Dall’inizio della pandemia i dimessi/guariti sono 20.324.

E’ di 14 decessi legati al covid il bilancio delle ultime 24ore nelle Marche. Secondo i dati resi noti dal Servizio Sanità della Regione, si tratta di 6 uomini e 8 donne, tra 66 e 96 anni, tutti con patologie pregresse.

Le vittime erano residenti a Urbania, Pesaro, Vallefoglia, Venarotta, fano, Sant’Elpidio a Mare, Urbino, Ripe San Ginesio, Treia, Castelraimondo, Ancona. Il totale dei decessi da inizio pandemia sale a 1.404