Covid, leggero aumento dei ricoveri nella nostra regione

Tornano ad aumentare, anche se di poche unità, i ricoveri causati dal Covid nella nostra regione.

Si arresta bruscamente il calo dei ricoveri per covid negli ospedali marchigiani: nelle ultime 24 ore sono arrivati a 310, +7 su ieri. Invariato il numero dei pazienti in reparti non intensivi, 168, aumentano quelli in terapia intensiva (48, +1) e quelli in semi intensiva (94, +6 .

Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche, nell’ultima giornata ci sono stati anche 14 dimessi. Le persone nei pronto soccorso, non considerate tra i ricoverati, sono 2, gli ospiti di strutture territoriali 106. I positivi in isolamento domiciliare sono 4.415, i positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamenti) 4.725, le persone in quarantena 9.622. I dimessi/guariti dall’inizio dell’emergenza pandemica salgono a 93.360