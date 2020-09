Covid, leggero aumento dei ricoveri nelle Marche

Leggero aumento, da 14 a 15 nelle ultime 24ore nelle Marche, i ricoverati per coronavirus: si è registrato un paziente in più a Marche Nord (da due a tre); gli altri degenti sono in Malattie infettive ad Ancona (9), a Fermo (1), in Ostetricia e Ginecologia ad Ancona (1) e un solo ricoverato in Terapia intensiva a Marche Nord. Lo comunica il Gores: ancora nessun decesso correlato al virus nelle 24ore. In crescita il numero di positivi in isolamento domiciliare (da 284 a 294) mentre calano le persone isolate in casa per contatti con contagiati (da 2.022 a 1.977; 277 con sintomi, 51 operatori sanitari). Restano due gli ospiti di strutture territoriali (Rsa Campofilone). In salita anche i guariti, da 5.955 a 5.960.





