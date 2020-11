Covid, manifestazione non autorizzata ad Ascoli

E’ un momento difficile per il Paese in cui le tensioni sociali sono alle stelle in un periodo in cui il Covid ha ripreso a fare paura.

Il lancio di lacrimogeni da parte di agenti della Questura ha interrotto poco fa una manifestazione non autorizzata ad Ascoli Piceno, contro l’ultimo Dpcm anti Covid. Nei giorni scorsi alcuni commercianti avevano annunciato l’intenzione di organizzare un corteo, ma hanno poi rinunciato anche a seguito di una presa di posizione della Questura che rendeva noto di non aver ricevuto “richieste formali di pubblica manifestazione”.

Insomma la tranquillità della prima ondata ancora non si vede in questa recrudescenza di pandemia.