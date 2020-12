Covid, Marche in zona Gialla: Acquaroli chiede prudenza

La giornata odierna registra il ritorno delle Marche in zona Gialla ma le istituzioni chiedono prudenza ai cittadini nei comportamenti.

“Oggi finalmente si potrà tornare a fruire di luoghi e servizi che per qualche settimana sono stati inaccessibili. Raccomando la massima attenzione, perché ciò che faremo da oggi fino al prossimo sabato sarà quello su cui saremo valutati e che stabilirà se, in base alle regole del vigente Dpcm la settimana di Natale saremo gialli, arancioni o rossi” Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli su Facebook ricorda il ritorno delle Marche in zona gialla.

“Dobbiamo esserne consapevoli – raccomanda – e cercare quindi di evitare tutti i comportamenti che possono essere occasioni di contagio o di focolai. Fatta questa pesante ma doverosa raccomandazione, vi auguro di trascorrere una felice Domenica” conclude