Autoisolamento precauzionale per il Governatore della Regione Marche Acquaroli in seguito ad un tampone positivo presente nel suo nucleo famigliare.

“Nel pomeriggio di oggi mia moglie ha avuto un tampone positivo al Covid-19. Non appena sono venuto a saperlo, sono tornato a casa e mi sono messo in autoisolamento in attesa di effettuare il tampone.

Al momento non ho sintomi e mi sento bene”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.