Covid, netto calo dei ricoveri degli ospedali delle Marche

Netto calo dei numeri che descrivono la situazione dei ricoveri legati al covid nelle Marche: sono 226 (-13 su ieri), dei quali 27 in terapia intensiva (+1), 45 in semi intensiva (-5), 154 in reparti non intensivi (-9).

I dati della Regione Marche indicano che ci sono stati anche 18 dimessi.

Otto i decessi nell’ultima giornata, che fanno salire il totale a 3.593: sono morti 3 uomini e 5 donne, di età compresa tra 71 e 95 anni, tutti con patologie pregresse.

Ci sono 15 persone in osservazione nei pronto soccorso e 169 ospiti nelle strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant’Elpidio a Mare, Corinaldo, Ripatransone.

I positivi alla data di oggi sono 18.654 (tra ricoverati e isolamenti), le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 18.922, di cui 908 con sintomi.