Covid, numeri altalenanti di positivi e ricoveri nelle Marche

Continuano ad essere molto altalenanti i numeri del Covid nelle Marche: i ricoveri sono arrivati 162; +2 rispetto a ieri, mentre ieri erano calati della stessa entità, e nell’ultima giornata si registrano 689 nuovi positivi al coronavirus su 1.590 tamponi mentre l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti scende ancora (da 457,38 a 433,78).

Altre due persone decedute e il bilancio regionale di vittime con Covid nella regione sale a 4.149.

I positivi al coronavirus nell’ultima settimana sono stati 6.523 (ieri erano 6.687) e le quarantene sono scese da 9.930 a 9.471 (-459). Negli ospedali ci sono cinque degenti in Terapia intensiva e quattro in Semintensiva (numeri stabili) e 153 nei reparti non intensivi (+2). Oltre ai ricoverati, ci sono 23 persone in osservazione nei pronto soccorso (ieri erano 24).