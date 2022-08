Covid, numeri in costante discesa nella nostra regione

Numeri in calo costante per quanto riguarda la diffusione del Covid nella nostra regione e gli accessi agli Ospedali delle Marche.

Nelle ultime 24 ore, stando all’Osservatorio Epidemiologico, restano invariati i numeri per quelli in terapia intensiva (5) e semi intensiva (5) mentre quelli in reparti non intensivi scendono da 125 a 124.

In calo anche le persone in osservazione nei pronto soccorso, sono 16, contro i 17 di ieri. Calano i nuovi positivi, 780 (-151 rispetto a ieri). Sostanzialmente stabile ma in lieve risalita il tasso di incidenza su 100mila abitanti pari a 432,45 (ieri 452,33). Registrati nelle ultime 24 ore 3 decessi (+1 su ieri).

Si riduce il numero delle persone in quarantena o isolamento domiciliare, 13.463 con soli 51 sintomatici