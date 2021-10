Covid, numeri sempre alti nelle Marche nelle ultime 24 ore

Continuano ad essere più alti della media dell’ultimo periodo i dati sul Covid registrati nella nostra regione.

Scende il numero dei positivi rilevati nell’ultima giornata nelle Marche: ieri erano 116, oggi 78, a fronte di un minore numero di tamponi analizzati (826), ma si impenna il tasso di incidenza cumulativo a 37,69 su 100mila abitanti, da 34.

I dati del Servizio Sanità della Regione segnalano un decesso, quello di un 84enne di Pesaro, con patologie pregresse, che fa salire il totale a 3.095 dall’inizio della pandemia.

Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati per covid negli ospedali marchigiani: sono 56, +1 su ieri, di cui 11 (+1) in terapia intensiva, 13 (-1) in semi intensiva, 32 (+1) in aree non intensive.

La provincia con il maggior numero di contagi registrati nelle ultime 24 ore è Fermo, con 22, seguita da Macerata con 18, da Ancona con 17, Ascoli Piceno con 14, Pesaro Urbino con 5, oltre a due casi fuori regione. I 78 nuovi casi comprendono 18 soggetti sintomatici, 21 contatti domestici, 19 contatti stretti di casi positivi, 4 positivi in setting scolastico/formativo, 3 contatti in setting lavorativo, 2 contatti in setting assistenziale, 1 caso extra regione, mentre per 10 casi sono in corso approfondimenti.