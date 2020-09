Covid, numero in crescita di sintomatici nelle Marche

Non solo i ricoveri: anche il numero dei tamponi positivi e di persone sintomatiche risulta alto nelle Marche.

Il Gores dà conto di altri 17 casi tra i 924 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. In tutto i laboratori marchigiani hanno esaminato 1.257 tamponi tra cui anche 33 nel percorso guariti: sei i nuovi contagi in provincia di Pesaro Urbino, tre in provincia di Ascoli Piceno, tre in provincia di Fermo, due in quella di Ancona, uno in provincia di Macerata e due provenienti da fuori regione. Tra questi vi sono otto soggetti sintomatici, quattro rientri dall’estero (Albania e Ucraina), un rientro dalla Sardegna, due contatti in ambiente domestico, un contatto in ambiente di lavoro e un caso in fase di verifica