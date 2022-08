Covid, nuovi casi oltre 1500 ma cala l’incidenza del virus

Leggero aumento dei nuovi positivi al Covid nella nostra regione ma l’incidenza del virus cala.

Sono 1.514 i nuovi casi covid nelle Marche, rilevati nell’ultima giornata, mentre il tasso di incidenza continua a scendere: passando da 963,83 a 932,78, secondo i dati della Regione Marche.

Quattro i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che fanno salire il totale a 4.026.

I ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani sono complessivamente 219: 4 in terapia intensiva, 8 in semi intensiva, 207 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 55 persone in osservazione nei pronto soccorso. Infine le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 27.256, di cui 124 con sintomi.