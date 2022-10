Covid, nuovi casi positivi in aumento: sono quasi 1400 in più

Nuovi dati delle ultime 24 ore di COvid nelle Marche: sono 1.384 i nuovi positivi (su 3.598 tamponi) rilevati nell’ultima giornata, con un aumento di 8.261 nuovi casi in una settimana, secondo i dati della Regione Marche.

Continua a salire l’incidenza che arriva a 549,27 su 100mila abitanti (ieri 532,05).

Nelle ultime 24 ore c’è stato un decesso legato al covid e il totale delle vittime sale a 4.119 dall’inizio dell’emergenza pandemica. E’ invece stabile il numero dei ricoveri: 80, come ieri, di cui uno in terapia intensiva, 7 in semi intensiva, 72 in reparti non intensivi, mentre ci sono 10 persone in osservazione nei pronto soccorso. Sono infine 10.464 le persone in quarantena o isolamento domiciliare, cui però solo 63 con sintomi.