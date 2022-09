Covid, nuovi positivi ed incidenza in netto calo nelle Marche

Continua il calo dei casi di Covid e dell’incidenza del virus nella nostra regione.

Sono 233 i casi di positività al coronavirus registrati nell’ultima giornata nelle Marche sulla base di 830 tamponi e l’incidenza ogni 100mila abitanti è scesa da 272,07 a 269,91.

Nessun decesso in 24ore (il totale resta 4.094) e il numero di ricoverati è rimasto invariato a 80.

Lo comunica la Regione Marche. Tra i degenti ce ne sono tre in terapia intensiva, tre in semintensiva e 74 nei reparti non intensivi; ci sono poi dieci persone in osservazione nei pronto soccorso. Le quarantene risultano in diminuzione a 7.057 (-279).