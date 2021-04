Covid, oggi a Fermo via alle cure con anticorpi monoclonali

A partire da oggi, mercoledì 7 aprile, inizieranno le terapie con anticorpi monoclonali all’ospedale Murri di Fermo.

I pazienti accederanno al presidio ospedaliero previo appuntamento con l’Unità operativa di malattie infettive, dove è stata allestita una stanza per le cure con anticorpi monoclonali.

L’ingresso avverrà attraverso un percorso dedicato, che verrà ad ogni occasione tempestivamente sanificato, e tutti gli ingressi saranno scortati dal personale di sicurezza presente al presidio ospedaliero. I pazienti accederanno tramite ascensore direttamente al reparto. La popolazione candidabile al trattamento deve avere età superiore ai 12 anni, positività a Sars-CoV-2, con esordio da non oltre 10 giorni, sintomatologia Covid lieve-moderata. La terapia viene somministrata a soggetti che non hanno avuto necessità di ospedalizzazione per Covid e non hanno dovuto ricorrere ad ossigenoterapia. Il reclutamento avviene attraverso i pazienti individuati dai medici di medicina generale ed individuati dalle Usca, che hanno contattato via mail l’indirizzo dedicato [email protected] . La somministrazione prevede infusioni di 60 minuti seguiti da 60 minuti di osservazione.