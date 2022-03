Covid, oltre 1.500 nuovi casi ma l’incidenza cala leggermente

Situazione abbastanza stabile nelle Marche per quanto riguarda i contagi da Covid, con incidenza che scende leggermente rispetto alle ultime giornate della scorsa settimana.

Dopo 7 giorni di crescita, sia pure graduale, il tasso cumulativo di incidenza nelle Marche scende, anche se di poco, a 752,36 (ieri 753,76) su 100mila abitanti, mentre si registrano nelle ultime 24 ore 1.512 nuovi positivi al covid, che rappresentano il 37,9% dei 3.985 tamponi analizzati del percorso diagnostico su 4.975 tamponi complessivi.

Le persone con sintomi sono 333, i contatti stretti di casi positivi 485, i contatti domestici 332, i positivi in setting scolastico formativo sono 21, i contatti in setting lavorativo 4, i contatti in ambiente di vita/socialità 2, così come i contatti in setting assistenziale, 3 invece i casi emersi dallo screening sanitario. Sono 299 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. La provincia di Ancona resta quella con il maggiore numero di nuovi contagi, 461, seguita da quella di macerata con 321, Ascoli Piceno con 244, Fermo con 213, Pesaro Urbino con 208, oltre a 65 casi di fuori regione. Le fasce di età più interessate dal virus restano quelle 25-44anni con 418 casi e 45-59 anni con 334. A seguire quella 60-69 con 146. Nelle fasce di età tra zero e 18 anni sono stati rilevati 340 positivi.