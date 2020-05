Covid, ore 18, 161 morti (32.330). Malati: 2377 in meno di ieri

Roma. Sono 32.330 i morti con coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 161. Martedì l’incremento era stato di 162.

Sono 62.752 i positivi accertati finora e malati, con una diminuzione rispetto a ieri di 2.377. Martedì il decremento era stato di 1.424.

Sono 132.282 i positivi accertati finora e guariti, con un aumento rispetto a ieri di 2.881. Martedì l’incremento era stato di 2.075.

Il numero complessivo dei positivi accertati finora, inclusi i deceduti i malati e i guariti, ha toccato quota 227.364.

I dati sono stati forniti intorno alle 18 di oggi dai responsabili della Protezione civile nazionale.

Per quanto riguarda il numero complessivo di positivi accertati finora, 85.775 risultano in Lombardia.

Inoltre, nelle ultime 24 ore non hanno fatto registrare nuovi casi Umbria, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano.

Dai dati della Protezione civile è anche emerso che sono 676 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (40 in meno di ieri). Di questi, 231 sono in Lombardia (13 in meno di ieri).

I malati ricoverati con sintomi sono 9.624, con un calo di 367 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 52.452, con un calo di 1.970 rispetto a ieri.