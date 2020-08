Covid, otto nuovi tamponi positivi nelle Marche

Nuovo bollettino del Gores sui contagi da Covid nella nostra regione.

Otto le persone positive nelle Marche nelle ultime 24ore: sei in provincia di Ascoli Piceno e una, rispettivamente, in quelle di Fermo e Pesaro Urbino. Questi casi, fa sapere il Gores, comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi.

Nell’ultima giornata sono stati effettuati 646 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 226 nel percorso guariti.

Invariato nelle ultime 24ore nelle Marche il numero di ricoverati per Covid-19: restano 13 tra cui uno in Terapia intensiva a Marche nord e gli altri 12 in Malattie Infettive (otto a Marche Nord e quattro agli Ospedali Riuniti di Ancona). Lo comunica il Gores. I positivi al coronavirus in isolamento domiciliare sono passati da 181 a 182 mentre le persone isolate in casa per contatti con contagiati scendono da 1.296 a 1.274 (189 con sintomi, 41 gli operatori sanitari). Restano quattro gli ospiti di strutture territoriali: si trovano nella Rsa di Campofilone (Fermo). I guariti dal coronavirus sono passati nell’ultima giornata da 5.854 a 5.861.