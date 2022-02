L’ossimoro di un’incidenza in calo e un inserimento delle Marche in Zona Arancione per un’aggravio della situazione.

E’ quello che sta succedendo nella nostra regione. Cala infatti ancora, una tendenza in atto ormai da dieci giorni, l’incidenza di casi di coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche: nell’ultima giornata è scesa sotto 2mila, a 1.896,36 (ieri 2.071,33; -22% in una settimana) con i 2.484 contagi rilevati.

Tra gli ultimi positivi ci sono 446 persone con sintomi, 747 casi di contatti stretti di positivi, 723 contatti domestici, 38 in ambiente di scuola/formazione, tre in ambiente di vita/socialità, un caso rispettivamente in setting assistenziale e sanitario; su 523 contagi in corso un approfondimento epidemiologico.

Il numero più alto di casi (altro poi è l’incidenza da rapportare in base al numero di residenti) ancora in provincia di Ancona (714); seguono le province di Macerata (521), Pesaro Urbino (413), Ascoli Piceno (400), Fermo (329); 107 i contagiati provenienti da fuori regione. La fascia d’età che ha registrato più contagi è ancora quella 25-44 anni (690); seguono 45-59 anni (551) e 6-10 anni (253). In tutto eseguiti 8.480 tamponi/test (6.479 nel percorso diagnostico con il 38,3% di positivi, e 2.001 nel percorso guariti).