Covid, permane obbligo mascherine all’interno dell’ASUR Marche

Nella ASUR delle Marche resta fermo l’obbligo di indossare i Dispositivi di protezione individuale (Dpi), ovvero delle mascherine, delle vie respiratorie presso i Presidi Ospedalieri di Torrette e Salesi di Ancona, nonché negli ambulatori adiacenti al Presidio Salesi situati a Villa Maria.

Lo comunica l’azienda: “ciò nell’ottica di garantire la miglior sicurezza, in luoghi dove sussiste una maggiore pericolosità del contagio per via respiratoria (anche per altri virus) di tutti gli operatori, dei pazienti che versano in condizione di fragilità e degli accompagnatori che accedono alle strutture aziendali”.

La ‘misura’, spiega ancora l’Azienda, è disposta ai sensi del dl. 44/2021 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), come modificato dal dl 24/2022, convertito con modificazioni dalla Legge19 maggio 2022, n. 52, che prevede la possibilità per il direttore sanitario anche delle strutture ospedaliere, di adottare misure precauzionali più restrittive rispetto a quelle previste dal decreto stesso”.