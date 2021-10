Covid, picco di nuovi positivi: Ancona la provincia più colpita

Si rialza notevolmente il numero dei nuovi positivi registrati al Covid nella nostra regione nelle ultime 24 ore.

Balzo di positivi al coronavirus in un giorno nelle Marche (99) che fa salire l’incidenza su 100mila abitanti a 28,04 (ieri 26,17). Intanto, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, il numero di ricoveri resta stabile a 54 mentre si è verificato un decesso correlato al Covid-19 (un 81enne di Chiaravalle in provincia di Ancona, con patologie pregresse) che fa aumentare il totale a 3.086.

Ancona è la provincia che fa registrare il numero più alto di positivi in 24ore (38); seguono Pesaro Urbino (32), Macerata (19), Fermo (4) con Ascoli Piceno a quota zero; sei i casi di fuori regione. Tra i nuovi contagiati 19 persone con sintomi; ci sono contatti stretti di positivi (22), contatti domestici (34), 12 in corso di approfondimento epidemiologico, tre in ambiente di scuola/formazione, quattro in ambito lavorativo, uno in ambente di vita/socialità e due in setting assistenziale.

I tamponi eseguiti sono in totale 2.508 – 1.419 nel percorso diagnostico con percentuale di positività al 7%; 1.089 nel percorso guariti – più altri 741 test antigenici (8 casi).

Quanto ai ricoveri, sono stabili quelli in terapia intensiva (13), uno in meno in Semintensiva (15) e uno in più nei reparti non intensivi (26). Gli ospiti di strutture territoriali sono 34 e tre in osservazione nei pronto soccorso. In calo positivi totali (ricoverati più isolati) a 2.054 (-37) e quarantene per ‘contatto’ con contagiati (3.183 (-22). I guariti/dimessi sono ora 109.538 (+135)