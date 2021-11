Covid, picco di ricoveri nelle Marche: otto nelle ultime 24 ore

Continuano a salire i dati riguardanti la situazione della pandemia di Covid nella nostra regione e le sue dirette conseguenze.

Balzo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche, che arrivano a 80 (+8), tra i quali 20 in terapia intensiva (+2), 22 in Semintensiva (+2), 38 in reparti non intensivi (+4); due persone dimesse dalle strutture ospedaliere.

E’ il quadro che emerge dall’aggiornamento del Servizio Sanità della regione.

Nell’ultima giornata sono stati registrati 42 positivi (incidenza in calo da 47,42 a 43,35) e un decesso correlato alla pandemia (una 95enne di Porto San Giorgio ospite della Residenza Valdaso nel Fermano). Il totale delle vittime si porta a 3.108.

Dei 42 contagi oltre la metà sono stati rilevati in provincia di Ancona (23); seguono le province di Ancona (11), Macerata (3), Ascoli Piceno e Fermo (ciascuna 1); tre i contagiati da fuori regione. Sono stati eseguiti 2.027 tamponi (1.339 nel percorso diagnostico di screening con positività in calo al 3,1%; 688 del percorso guariti) e 1.006 testi antigenici (20).

Le persone con sintomi sono 11; i casi comprendono otto contatti stretti di positivi, 15 contatti domestici, uno in setting assistenziale e uno in ambiente di scuola/formazione; su cinque contagi in corso approfondimenti epidemiologici.

Il totale dei positivi (ricoverati più isolati) scende a 2.254 (-2) e le quarantene per contatto con contagiati a 3.481 (-200) mentre i guariti/dimessi aumentano a 110.957