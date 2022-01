Covid, più di 5 mila studenti per lo screening nelle Marche

Ottima risposta degli studenti delle Marche per lo screening sanitario gratuito organizzato dalla Regione per monitorare il Covid.

Quasi 5.500 famiglie hanno approfittato dello screening offerto dalla Regione Marche e dall’Asur rivolto a bambini e ragazzi di scuole elementari e medie sintomatici o contatti di positivi o presunti tali: 420 sono risultati positivi (su esattamente 5.494 tamponi), il 7,6%.

Sedici le postazioni che erano state predisposte dalle 5 Aree Vaste delle Marche a Urbino, Fano, Pesaro, Sassocorvaro in Area Vasta 1; Ancona, Falconara, Jesi, Fabriano, Senigallia, Osimo in Av2; Macerata, Civitanova, Matelica in Av3; Fermo in Av4, Ascoli e San Benedetto del Tronto in Av5.

Uno sforzo organizzativo, nella giornata dell’Epifania, per garantire un ritorno sui banchi in sicurezza: i tamponi utilizzati sono antigenici di ultima generazione, affidabili come i molecolari