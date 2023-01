Covid, positivi e ricoveri in picchiata nella nostra regione

Nuovi casi covid e ricoveri in calo nelle Marche nell’ultima settimana secondo i dati che sono stati resi noti dalle istituzioni.

Secondo l’aggiornamento dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale, sono stati rilevati su 7.248 tamponi 3.850 nuovi casi, 405 in meno rispetto alla settimana scorsa quando erano 4.255. Continua a scendere anche l’incidenza passata in 7 giorni da 282,91 a 255,98 su 100mila abitanti. Sono 22 i decessi legati al covid nella settimana (da 4.293 a 4.315). Infine i ricoverati sono scesi a 158 (da 180, -22), di cui 6 in terapia intensiva, 1 in semi intensiva. Ci sono inoltre 17 persone in osservazione nei pronto soccorso.

Questo in controtendenza rispetto ai numeri della classica influenza che registra un picco di casi.