Covid, prenotazioni record per la fascia 65-69 anni

Durante le prime ore di prenotazioni per il vaccino Covid adesioni in massa per la prima fascia sotto settanta anni chiamata a registrarsi per prenotare il proprio turno dopo mesi di attesa.

Boom di prenotazioni per la vaccinazione nella fascia di età 65-69 anni. Dopo la prima ora e mezza dall’apertura delle prenotazioni (il via alle 12 di oggi), si erano prenotate oltre 22mila persone, pari al 22% del target.

“Il target è di 100mila persone – spiega l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini -, ma il volume di 10mila vaccinazioni al giorno che abbiamo raggiunto garantisce a tutti la copertura nelle prossime settimane. Grazie dell’altissimo senso civico dimostrato”.