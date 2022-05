Covid, quadro stabile dei ricoveri ed incidenza in calo nelle Marche

Rimane invariato il quadro dea situazione sanitaria correlata al Covid nelle Marche.

Stabile numero di ricoveri per Covid-19: sono 114 i degenti di cui 4 in Terapia intensiva (+1), 23 in semintensiva (-1) e 87 in reparti non intensivi (+1) e 12 le persone dimesse in un giorno; la percentuale di occupazione di pazienti Covid delle intensive è dell’1,7% mentre in area medica è dell11%.

Un decesso correlato al Covid (un 96enne di Apiro nel Maceratese) e il totale sale a 3.893. Intanto sono 810 i positivi rilevati in 24ore e l’incidenza ogni 100mila abitanti resta in discesa (da 445,21 a 415,63). Il totale di positivi scende a 4.426 (-87) e gli isolamenti domiciliari a 11.649 (-480) di cui 254 con sintomi mentre i guariti/dimessi si attestano a 459.372 (+896).