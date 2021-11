Covid, Questore di Ancona a sostegno dei sanitari alle Torrette

Stamani alle ore 12.30, presso l’ingresso principale degli Ospedali Riuniti di Ancona, a Torrette, Il Questore della Provincia di Ancona, dr. Cesare Capocasa, con il Vicario del Questore, dr.ssa Federica Ferrari ed una delegazione della Polizia di Stato, hanno voluto portare un omaggio ed un messaggio di sostegno, a tutto il personale sanitario, che ormai da quasi due anni combatte, in prima linea, l’emergenza pandemica.

Nella circostanza erano presenti il Direttore Generale Dr. Michele Caporossi, una delegazione della Direzione Medica Ospedaliera e Dirigenti Medici e Coordinatori dei vari reparti.

Il Questore della Provincia di Ancona, Cesare Capocasa ha dichiarato in merito: “In questo momento di emergenza epidemiologica, che registra una risalita dei contagi, in cui siamo fortemente impegnati ad assicurare il rispetto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione della pandemia, la mia personale gratitudine e quella delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, al personale sanitario e volontario dell’Ospedale di Torrette, per il loro lavoro prezioso, insostituibile, premuroso, che continua a toccare con mano, ogni giorno, la sofferenza, il dolore, la disperazione e l’abbandono: un’autentica missione di umanità”.

Per esprimere il profondo senso di gratitudine, alcune volanti, a sirene spiegate, si sono schierate dinnanzi all’ingresso, portando il saluto al personale sanitario e volontario dell’Ospedale di Torrette.