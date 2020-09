Covid, quindici nuovi tamponi positivi nelle Marche

Ancora un leggero aumento di nuovi casi positivi verificatosi nella nostra regione per il Covid 19.

Nelle ultime 24ore nel percorso nuove diagnosi 15 positivi al coronavirus nelle Marche. Lo rileva il Gores nel suo aggiornamento quotidiano. Nell’ultima giornata sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. Quattro dei positivi sono stati riscontrati in provincia di Ancona, quattro in quella di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Macerata, due nel Fermano e uno in provincia di Pesaro e Urbino. Tra i casi cinque rientri dall’estero (Albania, Germania, Ucraina), uno dalla Sardegna, cinque soggetti sintomatici, tre contatti in ambito domestico e un contatto stretto di caso positivo