Covid, Regione conferma apertura discoteche solo all’aperto

Precisazioni nella nostra regione per quanto riguarda l’apertura dei locali in questa stagione estiva condizionata dal Covid.

Per quanto riguarda le discoteche l’apertura vale solo per quelle all’aperto mentre le altre rimangono chiuse; il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli con nuovo decreto ne riconferma l’apertura insieme a sale da ballo e locali assimilati nella Regione. Il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella seduta dell’11 giugno 2020 , recepite nel precedente Decreto del Presidente (203/2020), in cui veniva stabilita la riapertura delle discoteche dal 19 giugno secondo le norme di sicurezza previste