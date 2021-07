Covid, Regione: situazione variante Delta sotto controllo

Punto della situazione del Governatore Acquaroli sulla situazione sanitaria nelle Marche e sui nuovi cluster comparsi nelle Marche.

Quadro dipinto questa mattina in occasione del consueto incontro del presidente della Regione, Francesco Acquaroli con i prefetti delle cinque province marchigiane per fare il punto della situazione a seguito dell’aumento dei contagi registrato in questi giorni.

Nelle Marche “la situazione su tutto il territorio regionale si registra nel complesso sotto controllo, ma il recente aumento dei contagi e la diffusione della nuova variante impone una cautela particolare, in capo alle istituzioni e a ciascun cittadino, per fare in modo che il numero dei positivi non aumenti e si possa continuare a trascorrere una estate con numeri che garantiscono la zona bianca, così come i mesi a seguire”.