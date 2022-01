Covid, ricoveri ospedalieri in leggero calo nelle Marche

Migliora leggermente la situazione della pressione sugli ospedali delle Marche causata dal Covid.

In calo nell’ultima giornata nelle Marche il numero di persone ricoverate per Covid (345; -3) e cinque decessi – persone con patologie pregresse – correlati alla pandemia che portano il totale a 3.349.

Lo fa sapere la Regione.

In un giorno 5.952 nuovi casi di contagio ma l’incidenza cumulativa su 100mila abitanti scende a 2.609.65 (ieri 2.985,12).

Dei degenti sono 53 le persone in Terapia intensiva (+2; saturazione dei 256 posti complessivi pari al 20,7%), 75 in Semintensiva (-1) e 218 in reparti non intensivi (-4).

Complessivamente sono 293 i ricoverati in Area medica per una saturazione di pazienti Covid al 29% (sono in tutto 1.012 i posti disponibili).

Le persone decedute nell’ultima giornata sono un 79enne di Monteprandone e una 94enne di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno; una 83enne di Ancona; una 85enne di Porto Recanati e un 91enne di Potenza Picena, nel Maceratese.

Nel complesso il totale di positivi (isolati più ricoverati) cresce sensibilmente a 19.644 (+1.561) e i casi e contatti in isolamento domiciliare 67.748 (+1.605) mentre i dimessi/guariti raggiungono i 193.654 (+4.386).