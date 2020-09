Covid, salgono a due le terapie intensive nelle Marche

Aumentano le terapie intensive nella nostra regione dovuta al Covid 19.

Ricoveri per Covid-19 in calo nelle Marche, da 17 a 16, nelle ultime 24ore ma c’è ora un secondo paziente assistito in Terapia intensiva ad Ancona. Sono le novità comunicate dal Gores. Cambia un po’ la ‘geografia’ dei ricoveri, sempre più ‘fluida’: un paziente in meno in Malattie infettive ad Ancona (da 10 a 9), due in meno a Fermo (da 4 a 2), un degente in più invece in Infettive a Marche Nord (da 2 a 3).

Scende anche il numero di persone ospitate in strutture teritoriali (da 3 a 2, tutte nella Rsa di Campofilone nel Fermano). E’ proseguito il trend in aumento di persone positive in isolamento domiciliare (da 380 a 394) e di guariti (da 5.999 a 6.005) mentre cala il numero di isolati in casa per meri contatti con contagiati (da 2.089 a 2.066; 262 con sintomi, 33 sono operatori sanitari)