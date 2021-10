Covid, salgono ancora i nuovi positivi: picco oltre i 100 casi

Picco in salita dei nuovi positivi al Coronavirus registrati nella nostra regione nelle ultime 24 ore.

Nelle Marche sale ancora l’incidenza dei positivi su 100mila abitanti (da 32,90 a 34) ma il numero di ricoveri per Covid-19 resta sostanzialmente stabile (55; +1). Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche.

Nell’ultima giornata si sono registrati due decessi correlati che fanno salire il totale da inizio pandemia a 3.094: le vittime sono una 65enne di Ancona e una 86enne di Rosora (Ancona), entrambe con patologie pregresse.

A segnare il maggior numero di nuovi contagi in un giorno è la provincia di Pesaro Urbino (40), seguita da Ancona (24), Fermo (16), Macerata (13) e Ascoli Piceno (10); dieci i casi da fuori regione. I soggetti con sintomi sono 24; tra i casi ci sono anche 33 contatti stretti di positivi, 35 contatti domestici, tre in ambiente di scuola/formazione, due in ambiente di lavoro, uno di vita/socialità, su altri 17 contagi sono in corso approfondimenti epidemiologici. I tamponi eseguiti sono 2.672 di cui 2.214 nel percorso diagnostico (5,2% di positivi) e 458 nel percorso guariti; si sommano a questi 458 test antigenici tra i quali si registrano 11 casi di positività.

Invariati i numeri dei ricoveri in Terapia intensiva (10) e Semintensiva (14) mentre c’è un degente in più nei reparti non intensivi (31); quattro le persone dimesse. Sono 38 gli ospiti di strutture territoriali e otto le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale di positivi (ricoveri più isolamenti domiciliari) sale a 2.008 (+15) e le quarantene per contatto con positivi a 3.153 (+118) mentre i guariti/dimessi arrivano a quota 110.222 (+99).