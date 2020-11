Covid, salgono ancora i ricoveri nelle Marche

Numeri preoccupanti quelli dei ricoveri nelle strutture ospedaliere della nostra regione.

Sono saliti a 521 i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, 17 in più rispetto a ieri.

Complessivamente i degenti in terapia intensiva sono 67, +7 su ieri, quelli in aree semi intensive sono 145 (+15), quelli in reparti non intensivi sono 309 (-5).

I positivi in isolamento domiciliare sono passati da 8.736 a 9.306. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione gli attualmente positivi (ricoverati più isolati) sono saliti da 9.240 a 9.827. I 67 ricoverati in terapia intensiva si trovano negli ospedali di Ancona Torrette, Pesaro Marche Nord, Jesi, San Benedetto del Tronto, Fermo e al Covid Hospital di Civitanova Marche (9), struttura quest’ultima articolata in moduli, dove si trovano anche 14 malati in semi intensiva. Sono saliti a 116 gli ospiti di strutture territoriali: le Rsa di Campofilone, Chiaravalle, Galantara. In vari ospedali sono state organizzate aree covid per i pazienti in reparti non intensivi: Torrette, Senigallia, Fermo, Jesi, Macerata, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto.

Sono arrivate a 15.581 per persone in quarantena per contatti con contagiati: 2.068 con sintomi, 590 operatori sanitari. I dimessi/guariti sono 7.415, il totale dei casi positivi diagnosticati nelle Marche dall’inizio della pandemia è 18.287.