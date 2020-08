Covid, salgono leggermente i ricoveri nelle Marche

Nelle ultime 24ore nelle Marche le persone ricoverate per coronavirus sono aumentate da sei ad otto: un paziente in più a Macerata e uno a Marche Nord si sommano ai sei già degenti (uno a Macerata, uno in Malattie infettive ad Ancona, tre in Infettive Marche nord e una in Ostetricia e ginecologia sempre a Marche nord). Risulta dall’ultimo aggiornamento del Gores. Un solo ospite in strutture territoriali (Rsa Campofilone). Intanto i guariti dalla Covid-19 salgono da 5.750 a 5.758) mentre i positivi in isolamento domiciliare calano invece da 141 a 136. Attualmente in 1.034 sono isolati in casa per contatti con contagiati (86 con sintomi) tra cui 25 operatori sanitari





