Covid, scende ancora il tasso di incidenza nelle Marche

Ancora notizie confortanti dai dati sul Covid nella nostra regione: scende ancora il tasso di incidenza cumulativo del coronavirus nelle Marche, arrivando nell’ultima giornata a 953,77 su 100mila abitanti.

Sono 1.813 i positivi rilevati nelle 24 ore, 39,6% su 4.576 tamponi analizzati nel percorso diagnostico (6.263 i tamponi complessivi, 1.688 nel percorso guariti).

I soggetti con sintomi sono 421, i contatti stretti di casi postivi 511, i contatti domestici 453, i positivi in setting scolastico formativo 24, i casi in fase di approfondimento epidemiologico 391.

La provincia di Ancona è ancora quella con il maggior numero di casi, 508, seguita da Macerata con 395, Fermo con 300, Pesaro Urbino con 274, Ascoli Piceno con 259, oltre a 77 casi fuori regione. Il virus interessa soprattutto le fasce di età 25-44 anni e 45-59, entrambe con 477 casi rispettivamente (in tutto 954), e 6-10 anni con 180. Le fasce di età da zero a 18 anni totalizzano invece 489 casi. (