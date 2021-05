Covid, scendono ancora ricoveri e morti nelle Marche

Numeri che continuano a fotografare una situazione in miglioramento quelli dei ricoveri e dei morti causati dal Covid.

Continua a scendere il numero di ricoverati con Covid-19 nelle Marche: 12 in meno nell’ultima giornata e i degenti scendono da 328 a 316. In calo i pazienti in Terapia Intensiva (47; -3), in Semintensiva (90; -2) e in reparti non intensivi (179; -7).

I dimessi in un giorno sono 33, fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Gli ospiti di strutture territoriali sono stabili (108) e aumentano gli assistiti nei pronto soccorso (9; +3). Ancora in diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (4.397; -78) mentre aumentano (+105) le quarantene per ‘contatto’ con positivi (9.895 tra cui 3.064 con sintomi, 123 operatori sanitari)