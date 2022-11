Covid, scendono i ricoveri in ospedale causati dal Covid

Nelle Marche numeri in calo per quanto riguarda i ricoveri legati al covid: sono 132 (-8 su ieri), di cui 7 in in terapia intensiva, 3 in semi intensiva, 122 in reparti non intenisiva.

Sono 596 i nuovi casi covid rilevati nell’ultima giornata (4.170 in una settimana) su 1.210 tamponi analizzati, secondo il bollettino di aggiornamento della Regione che da oggi diventa settimanale, facendo seguito a quanto stabilito dal Ministero della Salute.

In calo anche l’incidenza da 343,68 a 326,26 su 100mila abitanti. Due i decessi rilevati nelle ultime 24 ore che fanno salire il totale a 4.172. Ci sono 19 persone in osservazione nei pronto soccorso e 6.981 in quarantena o isolamento domiciliare (ieri 6.9961), di cui 34 con sintomi. Da oggi, venerdì 4 novembre, i dati verranno comunicati nelle giornate di venerdì, rende noto la Regione. Resta garantita la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al monitoraggio della situazione e l’adozione dei provvedimenti del caso.