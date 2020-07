Covid, scesi a 5 i ricoveri nella nostra regione

E’ sempre un quadro via via più positivo quello che descrive la situazione dei contagi da Covid.

Ancora un giorno senza decessi correlati al coronavirus nelle Marche. Lo rende noto il Gores.

Il totale delle vittime resta fermo a 987.

Sono scesi a 5 (uno meno del giorno precedente) i ricoverati in ospedale per coronavirus, e sono solo 2 gli ospiti di strutture territoriali (rispetto a 7) nelle ultime 24 ore nelle Marche. Dei ricoverati, uno si trova presso l’ospedale di Fermo, gli altri 4 in quello di Macerata, tutti in reparti non intensivi. I dimessi/guariti sono 5.599, i positivi in isolamento domiciliare 198. Sono invece 429 le persone in quarantena, tra cui 17 operatori sanitari, per contatti con i contagiat