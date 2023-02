Covid, sempre più in picchiata i nuovi casi positivi nelle Marche

Sono sempre più in miglioramento i numeri del covid nelle Marche: casi in calo nell’ultima settimana, secondo l’aggiornamento del bollettino ufficiale.

Negli ultimi 7 giorni sono stati registrati 583 nuovi casi (la scorsa settimana erano 799) su 2.553 tamponi analizzati.

Il tasso di incidenza su 100mila abitanti scende da 53,13 a 38,76. Undici i decessi nella settimana, che fanno salire il totale dall’inizio della pandemia a 4.375 (la scorsa settimana era 4.364). In calo i ricoveri legati al covid negli ospedali marchigiani, da 57 a 51 (-6): uno in terapia intensiva, 4 in semi intensiva, 46 in reparti non intensivi. Ci sono poi 4 persone in osservazione nei pronto soccorso. In aumento le quarantene, da 738 a 766, di cui 5 con sintomi.