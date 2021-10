Covid, sempre più ragazzi vaccinati tra i 12 e i 19 anni

Continua a crescere il numero di ragazzi che stanno scegliendo di vaccinarsi contro il Covid nelle Marche.

Nelle Marche il 23,7% (26.072) di giovani tra i 12 e i 19 anni risulta ancora non vaccinato per il Covid-19 (il 17% invece tra i 16 e i 19 anni; 9.288), il 76,3% dei ragazzi (84.036) ha ricevuto almeno la prima dose e il 68,1% (74.997) ha completato il ciclo vaccinale.

Lo fa sapere l’Ufficio scolastico regionale delle Marche sulla base dei dati forniti da Osservatorio Epidemiologico Regione Marche e Istat.

Attualmente nelle scuole marchigiane, secondo la piattaforma dell’Usr, ci sono 52 classi in quarantena.

Nella fascia d’età tra i 12 e i 15 anni il 69,7% ha ricevuto finora solo la prima dose di vaccino e il 61,5% ha avuto anche la seconda dose; in questo target d’età i non vaccinati sono il 30,3% (16.784). Tra i ragazzi di età compresa tra i 16 e i 19 anni, invece, l’83% ha ricevuto la prima dose e il 74,8% anche la seconda; i non vaccinati per ora sono 9.288 (17%).

A livello provinciale è Ancona quella con la percentuale più bassa di non vaccinati tra i ragazzi (12-19 anni) con il 15,9% (5.494); è seguita da Ascoli Piceno (22,5%; 3.225), Fermo (23,8%; 2.867), Pesaro Urbino (26,4%; 7.093) e Ma. cerata (33,2% di ragazzi non vaccinati che corrispondono a 7.393). (ANSA).